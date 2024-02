Pattinaggio artistico: Conti-Macii trionfano alla Challenge Cup, secondi Beccari-Guarise

Arrivano segnali molto incoraggianti da Sara Conti-Niccolò Macii. La coppia azzurra, reduce da un Europeo difficile terminato al sesto posto, ha vinto nettamente la Challenge Cup 2024, competizione minore di pattinaggio artistico in scena questo fine settimana in Olanda, nello specifico a Tilburg.

Gli allievi seguiti da Barbara Luoni si sono nuovamente attestati vicino a quota 200 punti, imponendosi in entrambi i segmenti di gara. Di fatto, nella somma dei due programmi, l’unico errore di peso è arrivato nello short, con una caduta nel triplo salchow in parallelo. Ottimo invece il resto degli elementi che gli hanno permesso di raggiungere un totale 197.82, punteggio molto importante in chiave futura.

Secondo posto poi per i Campioni d’Europa in carica Lucrezia Beccari-Matteo Guarise, i quali hanno gudagnato 175.41 cadendo nel triplo rittberger lanciato del corto e rimanendo leggermente più attardati del lungo a causa di alcune defaillance nei due salti in parallelo e per un sollevamento, l’axel lasso, chiamato solo di livello base. Lotani poi Camille e Pavel Kovalev, terzi a 165.65.

In campo femminile ottava posizione per Anna Pezzetta, fermatasi a 150.33. Dominio giapponese ai piani alti con la vittoria di Kaori Sakamoto che, in rimonta, ha superato con 212.43 la comnnazionale Yuna Aok, seconda con 209.37. A distanza siderale la transalpina Lorine Schild, sul gradino più basso del podio con 176.68.

Da menzionare in campo maschile la vittoria del kazako Mikhail Shaidrov, primo con 256 davanti ai nipponici Tatsuya Tsuboi (254.81) e Kazuki Tomono (251.61). Nella danza tutto facile per Locia Demougeot-Theo Le Mercier, unici del lotto ad attestarsi sopra i 190.05 punti, dieci lunghezze in più degli spagnoli Olivia Smart-Tim Dieck e quindici rispetto ad Alicia Fabbri-Paul Ayer.

Da domani, lunedì 26 febbraio, cominceranno i primi allenamenti a Taipei, città che ospiterà i Campionati Mondiali Junior 2024.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 197.82 1 1 2 Lucrezia BECCARI / Matteo GUARISE ITA 175.41 2 2 3 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 165.65 5 3 4 Isabelle MARTINS / Ryan BEDARD USA 161.00 3 5 5 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 158.46 4 6 6 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI JPN 158.44 6 4 7 Barbora KUCIANOVA / Martin BIDAR CZE 138.82 7 8 8 Greta CRAFOORD / John CRAFOORD SWE 138.24 8 7

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Kaori SAKAMOTO JPN 212.43 2 1 2 Yuna AOKI JPN 209.37 1 2 3 Lorine SCHILD FRA 176.68 3 3 4 Ekaterina KURAKOVA POL 167.63 4 4 5 Niina PETROKINA EST 162.18 7 5 6 Eva-Lotta KIIBUS EST 155.07 8 6 7 Oona OUNASVUORI FIN 152.00 6 7 8 Anna PEZZETTA ITA 150.33 5 8 9 Sarah Marie PESCH GER 128.37 10 9 10 Flora Marie SCHALLER AUT 124.03 9 10 11 Natalie KLOTZ AUT 109.55 11 11 WD Nina PINZARRONE BEL

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS 1 Mikhail SHAIDOROV KAZ 256.34 2 1 2 Tatsuya TSUBOI JPN 254.81 1 2 3 Kazuki TOMONO JPN 251.61 3 3 4 Nikita STAROSTIN GER 220.38 4 5 5 Vladimir SAMOILOV POL 212.84 6 4 6 Gabriel FOLKESSON SWE 205.71 5 6 7 Matthew NEWNHAM CAN 189.91 7 7 8 Anton SKOFICZ AUT 138.16 8 8 9 Dillon JUDGE IRL 126.97 9 9 WD Alp Eren OZKAN TUR 44.01 10

CLASSIFICA FINALE DANZA SUL GHIACCIO