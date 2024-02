Calendario Mondiali biathlon 2024 oggi: orari inseguimenti, programma, tv, streaming, startlist

Oggi, domenica 11 febbraio, a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, per i Mondiali 2024 di biathlon andranno in scena le pursuit: la 10 km femminile scatterà alle ore 14.30, mentre la 12.5 km maschile prenderà il via alle ore 17.05. L’Italia, sia tra gli uomini che tra le donne, sarà rappresentata da quattro azzurri.

Al maschile Tommaso Giacomel partirà 15° a 1’43” dalla testa della gara, mentre Lukas Hofer scatterà per 18° a 1’48”, poi Didier Bionaz sarà al via per 28° a 2’20” ed infine Patrick Braunhofer sarà al via per 52° a 3’28”; al femminile Lisa Vittozzi partirà settima a 1’06” dalla vetta, Dorothea Wierer scatterà decima a 1’19”, Samuela Comola prenderà il via per 37ma a 2’20”, Michela Carrara sarà allo start per 45ma a 2’32”.

La diretta tv delle pursuit sarà fruibile su Rai Sport HD (per gli uomini dalle 17.15, al termine del calcio femminile) ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play (per gli uomini dalle 17.15, al termine del calcio femminile), eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON NOVE MESTO

Domenica 11 febbraio 2024

Ore 14.30: 10 km pursuit femminile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Ore 17.05: 12.5 km pursuit maschile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca) – Diretta tv su Rai Sport HD (dalle 17.15, al termine del calcio femminile) ed Eurosport 1 HD.

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (per gli uomini dalle 17.15, al termine del calcio femminile) ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play (per gli uomini dalle 17.15, al termine del calcio femminile), eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE

1 gr SIMON Julia FRA 0:00

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:05

3 JEANMONNOT Lou FRA 0:41

4 CHAUVEAU Sophie FRA 0:44

5 BENDIKA Baiba LAT 0:47

6 PREUSS Franziska GER 1:05

7 VITTOZZI Lisa ITA 1:06

8 OEBERG Hanna SWE 1:07

9 b OEBERG Elvira SWE 1:09

10 WIERER Dorothea ITA 1:19

11 GANDLER Anna AUT 1:19

12 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:26

13 STEINER Tamara AUT 1:36

14 ARNEKLEIV Juni NOR 1:36

15 RICHARD Jeanne FRA 1:37

16 SIDOROWICZ Natalia POL 1:40

17 DAVIDOVA Marketa CZE 1:42

18 VOIGT Vanessa GER 1:43

19 PETRENKO Iryna UKR 1:44

20 MAGNUSSON Anna SWE 1:45

21 DZHIMA Yuliia UKR 1:48

22 LIEN Ida NOR 1:50

23 JAKIELA Joanna POL 1:53

24 TOMINGAS Tuuli EST 1:56

25 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:57

26 ERMITS Regina EST 1:57

27 LIE Lotte BEL 1:59

28 SCHNEIDER Sophia GER 2:04

29 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2:06

30 VIROLAINEN Daria FIN 2:09

31 REPINC Lena SLO 2:09

32 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2:10

33 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2:13

34 HAUSER Lisa Theresa AUT 2:15

35 HETTICH-WALZ Janina GER 2:15

36 LAMPIC Anamarija SLO 2:19

37 COMOLA Samuela ITA 2:20

38 BRORSSON Mona SWE 2:22

39 IRWIN Deedra USA 2:25

40 CHARVATOVA Lucie CZE 2:27

41 KUELM Susan EST 2:27

42 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 2:28

43 VISHNEVSKAYA-SH. Galina KAZ 2:29

44 KLEMENCIC Polona SLO 2:32

45 CARRARA Michela ITA 2:32

46 MAKA Anna POL 2:32

47 MINKKINEN Suvi FIN 2:38

48 JISLOVA Jessica CZE 2:38

49 BOUVARD Eve BEL 2:42

50 GASPARIN Elisa SUI 2:42

51 JUPPE Anna AUT 2:48

52 LEHTONEN Venla FIN 2:49

53 MOSER Nadia CAN 2:51

54 BASERGA Amy SUI 2:53

55 CLOETENS Maya BEL 2:53

56 KOCERGINA Natalja LTU 2:53

57 DICKSON Emily CAN 2:56

58 GERAGHTY-MOATS Tara USA 2:58

59 KERANEN Noora Kaisa FIN 2:59

60 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 3:02

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE

1 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:00

2 yrg BOE Johannes Thingnes NOR 0:04

3 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:19

4 PERROT Eric FRA 0:29

5 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:37

6 BOE Tarjei NOR 0:38

7 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:38

8 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:41

9 JACQUELIN Emilien FRA 0:55

10 PONSILUOMA Martin SWE 1:03

11 WRIGHT Campbell USA 1:08

12 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:17

13 DOLL Benedikt GER 1:41

14 KUEHN Johannes GER 1:42

15 b GIACOMEL Tommaso ITA 1:43

16 NAWRATH Philipp GER 1:45

17 RUNNALLS Adam CAN 1:47

18 HOFER Lukas ITA 1:48

19 KRCMAR Michal CZE 1:53

20 STROEMSHEIM Endre NOR 1:54

21 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:05

22 HARTWEG Niklas SUI 2:06

23 NELIN Jesper SWE 2:08

24 BRANDT Viktor SWE 2:09

25 HORN Philipp GER 2:12

26 CLAUDE Fabien FRA 2:14

27 FAK Jakov SLO 2:19

28 BIONAZ Didier ITA 2:20

29 KOMATZ David AUT 2:25

30 LAPSHIN Timofei KOR 2:27

31 SEPPALA Tero FIN 2:29

32 CLAUDE Florent BEL 2:30

33 MIKYSKA Tomas CZE 2:32

34 PLANKO Lovro SLO 2:49

35 MUKHIN Alexandr KAZ 2:51

36 ZAHKNA Rene EST 2:53

37 MAGAZEEV Pavel MDA 2:56

38 BROWN Jake USA 2:57

39 DUDCHENKO Anton UKR 3:00

40 BADACZ Konrad POL 3:01

41 STVRTECKY Jakub CZE 3:04

42 MAKAROV Maksim MDA 3:07

43 KAUKENAS Tomas LTU 3:08

44 DOHERTY Sean USA 3:10

45 KIREYEV Vladislav KAZ 3:11

46 FINELLO Jeremy SUI 3:17

47 VIDMAR Anton SLO 3:18

48 COLTEA George ROU 3:22

49 LEITNER Felix AUT 3:24

50 STALDER Sebastian SUI 3:25

51 RAENKEL Raido EST 3:27

52 BRAUNHOFER Patrick ITA 3:28

53 JAKOB Patrick AUT 3:29

54 INVENIUS Otto FIN 3:30

55 LAITINEN Heikki FIN 3:31

56 STROLIA Vytautas LTU 3:32

57 BURKHALTER Joscha SUI 3:33

58 MARECEK Jonas CZE 3:35

59 SHAMAEV Dmitrii ROU 3:36

60 PRYMA Artem UKR 3:37