Rugby, Tommaso Allan rinuncia al Sei Nazioni e spiega la causa. “Pensano che questa vita sia facile…”

Tommaso Allan ha scelto negli scorsi giorni di chiudere la propria stagione con la Nazionale Italiana. L’estremo nato a Vicenza aveva annunciato negli scorsi giorni di volersi prendere una pausa dalla maglia azzurra a pochi giorni dal match tra Italia e Francia a Lille e durante la stagione del Sei Nazioni.

Una scelta complicata da prendere che ha spiazzato in parecchi. Ma il trentenne ha voluto giustificare la sua volontà in conferenza stampa prima del match di Top 14 tra Stade Français e USAP Perpignan. Facendone una questione di sanità fisica e mentale.

“Come ho detto nel mio messaggio su Instagram – dice Allan – la stagione è stata lunga e faticosa. Tra la preparazione e le competizioni non vedi la tua famiglia per sei mesi, è un periodo lungo. Dopo la Coppa del Mondo aggiungi ora il Torneo e tutto… ho preso questa decisione per stare meglio mentalmente e fisicamente. Ne ho parlato con Gonzalo Quesada, ha compreso la mia posizione e il mio stato d’animo. Il gruppo ha reagito bene alla notizia. Si pensa che la ita del rugbista professionista sia facile, ma si dimentica facilmente che tutti hanno preoccupazioni e bisogna tenerne conto. Bisogna pensare al benessere dell’uomo“.

Una sensazione di malessere che ha cercato di combattere: “Volevo provare a giocare con la Nazionale, ma quando sono partito per il ritiro è stato difficile stare lontano dalla famiglia. Ho comunque provato a tenere duro, lo tenevo all’Italia, alla fine ho preso questa scelta difficile ma la più importante per me. Spero che le persone possano capirmi, so che ci saranno persone che diranno cose negative, ma non mi interessa se qualcuno non è d’accordo: è la scelta migliore, per me e la mia famiglia“.