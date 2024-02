Basket femminile, le migliori italiane della Coppa Italia 2024: Costanza Verona trascina Schio, Matilde Villa non basta alla Reyer Venezia

Nel weekend appena trascorso la Famila Wuber Schio ha dominato la Final Four di Coppa Italia a Torino, vincendo in finale contro l’Umana Reyer Venezia nel derby veneto ed aggiudicandosi così il trofeo per la quindicesima volta nella sua storia – la quarta consecutiva. Anche le italiane hanno ben figurato, sia tra le vincitrici che tra le sconfitte: andiamo a scoprirle brevemente.

Costanza Verona e Martina Bestagno decisive per le sorti delle campionesse d’Italia. La playmaker della Nazionale ha chiuso rispettivamente con 10 e 11 punti nelle due sfide disputate all’Inalpi Arena di Torino, mentre il centro azzurro ha messo a referto 12 punti nell’atto conclusivo. Per l’Umana Reyer Venezia 13 punti di Lorela Cubaj nella finale persa contro le corregionali, con Matilde Villa in doppia cifra a quota 10 punti nonostante il ko contro la Famila Wuber.

Per l’Allianz Geas Sesto San Giovanni battuta in semifinale dalle oro-granata 7 punti equamente divisi tra Valeria Trucco ed Ilaria Panzera, che non sono bastati alle lombarde per sovvertire il pronostico contro le ben più quotate lagunari. Nella parte bassa del tabellone invece la Passalacqua Ragusa ha dovuto cedere il passo alla futura vincitrice Schio, con 5 punti di Silvia Pastrello e 3 di Maria Miccoli.