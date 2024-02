Rugby, Sei Nazioni 2024: l’Italia torna nel top 10, ma con la Francia è stata un’occasione buttata

Quel pallone che colpisce il palo a tempo scaduto a strozzato in gola l’urlo di gioia dei tifosi italiani a Lille e un pareggio in casa della Francia è sicuramente un risultato più che positivo per il rugby azzurro. Ma il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 lascia più che l’amaro in bocca, perché a essere onesti quella di ieri è stata un’occasione buttata via.

Un’occasione buttata via per diversi motivi. Il primo riguarda i primi 40 minuti della partita. Se è vero, oggettivamente, che la formazione francese era dominante grazie al fisico (100 chilogrammi in più in mischia facevano la differenza), ma dall’altra parte l’atteggiamento dei ragazzi di Gonzalo Quesada appariva rassegnato. Se è vero che in difesa gli azzurri hanno giocato benissimo, è altrettanto vero che non davano l’impressione di credere di poter colpire palla in mano. E se la meta francese era clamorosamente da annullare (e siamo alla seconda meta regalata dal Tmo alla Francia, ndr.) è altrettanto vero che i Bleus hanno buttato via tante occasioni per chiudere il primo tempo nettamente in vantaggio.

E questa è la seconda questione da tenere a mente. La Francia vista a Lille ieri era una squadra brutta. Molto brutta. Le assenze di Dupont e Ntamack sono pesantissime, la mediana titolare di ieri era mediocre, l’infortunio di Jalibert ha peggiorato le cose e, oggettivamente, i Bleus hanno sprecato tantissimo. Se aggiungiamo il cartellino rosso a Danty all’intervallo e la frittata per i ragazzi di Galthié era fatta. Ma l’Italia non ne ha saputo approfittare. Quindi, al di là del pareggio ottenuto e della top 10 nel ranking, c’è veramente poco da festeggiare.

Di lati positivi, alla fine, ce ne sono, ma pochi. E sono le individualità. A spiccare è stato, ancora una volta, Tommaso Menoncello. Nonostante sia stato messo all’ala, ruolo non suo, il trequarti è stato decisivo palla in mano, ha difeso avanzando e ha dato un contributo decisivo per tutti gli 80 minuti. Con lui ha eccelso anche Ignacio Brex, una certezza in mezzo al campo e un leader carismatico, come si è visto nell’intervallo, quando è stato lui a parlare alla squadra. Michele Lamaro, poi, si è confermato uno dei placcatori più forti d’Europa ed è da loro tre che l’Italia deve ripartire per gli ultimi due turni del torneo.