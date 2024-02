Cricket, l’Italia chiude in testa al Girone A nella prima fase dei play-off della World Cup Challenge League

Turno di riposo, in Malesia, per la Nazionale italiana di cricket, spettatrice interessata degli ultimi incontri della prima fase dei play-off della World Cup Challenge League: nell’ultimo incontro del Girone A il Kuwait supera le Bermuda per 229/5-226/9, vincendo per 5 wickets.

In virtù di questo risultato l’Italia si qualifica alla fase Super Six del torneo come prima classificata del Girone A, premiata dal Net Run Rate nei confronti del Kuwait, secondo. Terzo posto e qualificazione per l’Arabia Saudita, mentre vengono eliminate le Bermuda.

Nella seconda ed ultima fase del torneo, l’Italia affronterà le prime tre classificate del Girone B, ed alla fine della competizione le prime quattro classificate del novello raggruppamento da sei squadre che andrà a formarsi avranno accesso alla World Cup Challenge League.

Nel Girone B la Tanzania batte il Bahrein per 173-153, imponendosi per 20 runs, ma il successo non ribalta la situazione nella classifica del raggruppamento, con Bahrein primo e Tanzania seconda, infine la Malesia cede alle Vanuatu per 124-125/7, con le Vanuatu che vincono per 3 wickets, ma anche in questo caso a qualificarsi è proprio la Malesia, terza (e dunque prossima avversaria dell’Italia), con le Vanuatu eliminate.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Girone A

Risultati

Italia-Bermuda 305/8-148 (36.2 overs) (L’Italia vince per 157 runs)

Arabia Saudita-Kuwait 231-134 (35 overs) (L’Arabia Saudita vince per 97 runs)

Italia-Arabia Saudita 284/7-163/6 (37.4 overs, target 216) (L’Italia vince per 52 runs – Metodo DLS)

Bermuda-Arabia Saudita 227-223 (49.4 overs) (Le Bermuda vincono per 4 runs)

Italia-Kuwait- 216-86 (25 overs) (Il Kuwait vince per 130 runs)

Bermuda-Kuwait 226/9-229/5 (48 overs) (Il Kuwait vince per 5 wickets)

Classifica

Italia 4 (Net Run Rate: 0.574) Qualificata

Kuwait 4 (NRR: 0.292) Qualificato

Arabia Saudita 2 (NRR: 0.298) Qualificata

Bermuda 2 (NRR: -1.108) Eliminate

Girone B

Bahrein-Vanuatu 266/7-157 (48.1 overs) (Il Bahrein vince per 109 runs)

Tanzania-Vanuatu 203-126 (40.5 overs) (La Tanzania vince per 77 runs)

Bahrein-Malesia 207/9-189 (49.1 overs) (Il Bahrein vince per 18 runs)

Tanzania-Malesia 247/9-249/9 (50 overs) (La Malesia vince per 1 wicket)

Tanzania-Bahrein 173-153 (48.2 overs) (La Tanzania vince per 20 runs)

Malesia-Vanuatu 124-125/7 (29 overs) (Le Vanuatu vincono per 3 wickets)

Classifica

Bahrein 4 (NRR: 0.713)

Tanzania 4 (NRR: 0.633)

Malesia 2 (NRR: -0.742)

Vanuatu 0 (NRR: -0.791)

Fase Super Six

Bahrein-Arabia Saudita 28 febbraio

Tanzania-Kuwait 28 febbraio

Malesia-Italia 28 febbraio

Bahrein-Kuwait 1 marzo

Tanzania-Italia 1 marzo

Malesia-Arabia Saudita 1 marzo

Tanzania-Arabia Saudita 3 marzo

Malesia-Kuwait 3 marzo

Bahrein-Italia 3 marzo