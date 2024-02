Pallamano femminile, le convocate dell’Italia per la doppia sfida alla Lettonia

Al lavoro per cercare di tener vive le chance di qualificazione agli Europei 2024, che si terranno in Austria, Ungheria e Svizzera. L’Italia della pallamano femminile, del DT Giuseppe Tedesco, sta preparano a Chieti, nel centro tecnico federale, le due sfide alla Lettonia. La prima sarà in trasferta, il 29 febbraio, la seconda in casa, proprio a Chieti, il 3 marzo, una alle 18.10 e l’altra alle 18.30. Di seguito l’elenco definitivo delle convocate.

PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Nila Bertolino (PO – 2000 – Cassano Magnago)

ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Emma Salvaro (AS – 2005 – Venplast Dossobuono), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Giulia Losio (AD – 1997 – AC Life Style Erice)

TERZINI E CENTRALI: Ramona Manojlovic (CE – 2002 – AC Life Style Erice), Sofia Ghilardi (CE – 1999 – Le Havre\FRA), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova), Giulia Conte (TS – 2003 – Mezzocorona), Bianca Barbosu (TS\CE – 1999 – Cassano Magnago), Lisa Ponti (CE\TS – 2003 – Cassano Magnago)

PIVOT: Aurora Gislimberti (PI\TD – 2004 – Jomi Salerno), Eleonora Colloredo (PI – 2001 – Cassa Rurale Pontinia), Lucila Maria Stettler (PI – 1990 – Cassa Rurale Pontinia), Angelica Manfredini (PI – 2003 – Cassano Magnago)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco (DT), Elena Barani (vice-allenatrice)

STAFF MEDICO: Michele Carubia (medico), Michela De Cicco (fisioterapista)

DELEGATO FIGH: Daniele Fachechi

FORMULA – Il meccanismo di accesso a EURO 2024 prevede 20 posti, coi primi 16 spettanti alle squadre che chiuderanno al primo e al secondo posto nei rispettivi gironi. I rimanenti quattro, invece, saranno assegnati alle migliori terze classificate, stabilite tramite una speciale graduatoria che terrà conto dei soli risultati ottenuti contro le prime due del proprio gruppo.

La classifica aggiornata del Gruppo 4:

Francia 4 punti, Slovenia 4, Italia 0, Lettonia 0