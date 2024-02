Rugby, Sei Nazioni 2024: l’Italia di Quesada esordisce contro l’Inghilterra

Inizia questa sera il Guinness Sei Nazioni 2024 con Francia-Irlanda, ma l’attenzione degli appassionati italiani è concentrata su domani pomeriggio, quando con fischio d’inizio alle 15.15 l’Italia di Gonzalo Quesada farà il suo esordio a Roma contro l’Inghilterra. Subito un test probante per il nuovo coach azzurro che ha deciso di cambiare poco rispetto alla versione di Crowley dell’Italia.

È l’Italia dei fratelli quella che scenderà in campo all’Olimpico, con Niccolò e Lorenzo Cannone schierati in seconda e terza linea, mentre Alessandro e Paolo Garbisi saranno la mediana titolare per la prima partita sotto la guida di Quesada. Tra gli altri da sottolineare la scelta di mettere Capuozzo all’ala con Allan estremo, mentre dopo aver saltato il Mondiale per infortunio torna subito titolare Menoncello tra i centri. Unico esordiente, in panchina, Mirco Spagnolo in una squadra non rivoluzionata dal nuovo coach.

Tante, invece, le novità per l’Inghilterra. Due esordienti nel XV titolare, cioè Fraser Dingwall a centro ed Ethan Roots in terza linea, mentre in panchina ci sono Chandler Cunningham-South, Fin Smith e Immanuel Feyi-Waboso, pronti a strappare il primo cap. Sarà, invece, George Ford a prendere il posto di Owen Farrell all’apertura in un’Inghilterra che deve fare i conti con diversi infortuni. Steve Borthwick spera basti per espugnare Roma e candidarsi come terzo incomodo tra Francia e Irlanda per la corsa al titolo.

ITALIA – INGHILTERRA

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Andrea Zambonin, 20 Edoardo Iachizzi, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Lorenzo Pani

Inghilterra: 15 Freddie Steward, 14 Tommy Freeman, 13 Henry Slade, 12 Fraser Dingwall, 11 Elliot Daly, 10 George Ford, 9 Alex Mitchell, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Ethan Roots, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Joe Marler In panchina: 16 Theo Dan, 17 Ellis Genge, 18 Dan Cole, 19 Alex Coles, 20 Chandler Cunningham-South, 21 Danny Care, 22 Fin Smith, 23 Immanuel Feyi-Waboso

Foto: LaPresse