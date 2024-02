Basket, David Logan annuncia il ritiro: “Ho fatto tutto ciò che potevo nella pallacanestro”

Dopo aver lasciato improvvisamente e senza permesso Scafati per far ritorno negli Stati Uniti, David Logan ha detto basta. Il 41enne nativo di Chicago ha infatti annunciato il ritiro dal basket professionistico tramite il profilo Instagram del suo agente John Foster.

“A questo punto della mia carriera penso di aver fatto tutto ciò che potevo nel gioco della pallacanestro. Voglio ringraziare mia moglie e i miei figli per avermi sempre supportato negli anni. Voglio ringraziare il mio agente e tutte le squadre per cui ho giocato in questi anni. Spesso quando pensi che sei alla fine di qualcosa, sei all’inizio di qualcos’altro. Mi ritiro dallo sport che amo“, scrive Logan.

Il prodotto di Indianapolis, sbarcato per la prima volta in Italia nel lontano 2005 con la maglia di Pavia nella seconda serie, ha poi girato il Vecchio Continente per quasi vent’anni giocando nella massima serie tricolore con Sassari (vincendo Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa tra il 2014 ed il 2015), Avellino, Treviso e per ultima Scafati.

Credit: Ciamillo