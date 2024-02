Rugby, quanti punti ha preso l’Italia con il pareggio al Sei Nazioni: aggancio in classifica

L’Italia ha pareggiato per 13-13 contro la Francia a Lille e ha conquistato due punti nel Sei Nazioni. Il pareggio, risultato abbastanza raro nel rugby, garantisce infatti due punti per ciascuna squadra (contro i quattro previsti per la vittoria). Le due compagini non hanno guadagnato il punto di bonus offensivo, assicurato quando si segnano almeno quattro mete (in questa occasione ne hanno marcata una a testa). L’Italia ha così ottenuto un risultato utile dopo le due sconfitte maturate contro l’Inghilterra per 27-24 (quel risultato valse il punto di bonus difensivo) e l’Irlanda per 36-0.

Grazie a questo risultato, l’Italia ha agganciato il Galles con tre punti all’attivo. I Dragoni, che occupano il quinto posto, hanno all’attivo tre sconfitte: 27-26 con la Scozia, un punto di bonus difensivo e uno di bonus offensivo; 16-14 contro l’Inghilterra, un punto di bonus difensivo; 31-7 contro l’Irlanda. La formazione britannica resta comunque davanti agli azzurri, sesti in virtù di una peggiore differenza punti (-27 contro -39).

La Francia è invece quarta con 6 punti (due settimane fa aveva battuto la Scozia), a due lunghezze di distacco dall’Inghilterra e a tre dalla Scozia. L’Irlanda comanda a punteggio pieno con 15 punti ed è davvero vicinissimo alla conquista del trofeo. L’Italia si giocherà l’ultimo posto (che viene “punito” con il Cucchiaio di Legno) nelle prossime sfide contro Scozia e Galles. Di seguito la classifica del Sei Nazioni 2024 dopo tre giornate.

CLASSIFICA SEI NAZIONI (dopo 3 giornate)

1. Irlanda 15 punti

2. Scozia 9 punti

3. Inghilterra 8 punti

4. Francia 6 punti

5. Galles 3 punti (-27 differenza punti)

6. Italia 3 punti (-39 differenza punti)