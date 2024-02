Rugby, l’Irlanda avvicina il Sudafrica in vetta al ranking. Crollo Portogallo

Lo scorso fine settimana ha visto l’avvio dei match internazionali del 2024 nel rugby, con l’esordio del Guinness Sei Nazioni 2024, ma anche della Rugby Europe Championship, il cosiddetto Sei Nazioni B. E alcuni risultati pesanti hanno influito molto anche sul ranking mondiale. Vediamo, dunque, cosa è successo in giro per l’Europa

Non cambiano le posizioni di vertice rispetto alla conclusione dei Mondiali, con il Sudafrica primo con 94,54 punti, davanti all’Irlanda che però, vincendo in Francia, si avvicina alla vetta toccando i 92,11 punti e gli All Blacks, sull’ultimo gradino del podio con 89,80 punti. Al quarto posto c’è la Francia, che però cede più di un punto e mezzo e arretra a 86,28 punti, e al quinto posto l’Inghilterra, con 85,80 punti, con la vittoria di misura a Roma che vale pochi decimali di punto.

La top ten prosegue con Scozia (salita a 84,45 punti), Argentina (80,68), Galles (che perde circa un punto a 79,62), Australia (77,48) e Fiji (76,38). Perde poco più di tre punti decimali l’Italia cadendo in casa con l’Inghilterra, confermandosi undicesima con 75,58 punti E allle sue spalle resiste il Giappone (74,27).

Lo scossone più grosso, però, arriva dalla Rugby Europe Championship e dalla sconfitta a sorpresa del Portogallo in casa del Belgio per 10-6. I lusitani, dopo l’ottimo Mondiale, cedono ai belgi e crollano nel ranking, passando dal 13° al 16° posto. Guadagnano, così, una posizione Georgia (13°), Samoa (14°) e Tonga (15°), con il Belgio che nelle retrovie passa dal 29° al 26° posto nel ranking.

RANKING MONDIALE RUGBY

Martedì 21 novembre 2023

1 Sudafrica 94.54

2 Irlanda 92.11

3 Nuova Zelanda 89.80

4 Francia 86.28

5 Inghilterra 85.80

6 Scozia 84.45

7 Argentina 80.68

8 Galles 79.62

9 Australia 77.48

10 Fiji 76.38

11 Italia 75.58

12 Giappone 74.27

13 Georgia 72.68

14 Samoa 72.23

15 Tonga 71.57

16 Portogallo 70.78

17 USA 67.94

18 Uruguay 67,39

19 Spagna 63.46

20 Romania 63.40