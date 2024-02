Rugby, Quesada dovrà scegliere il sostituto di Negri per l’Irlanda

Tornerà in campo domenica a Dublino l’Italrugby di Gonzalo Quesada e il coach argentino sa già che almeno un cambio dovrà farlo rispetto al ko di misura subito con l’Inghilterra. All’Aviva Stadium, contro la forte Irlanda, non ci sarà infatti Sebastian Negri in terza linea, con il giocatore uscito infortunato, riportando una contusione costale con interessamento della articolazione costo condrale.

L’assenza di Negri significa avere in terza linea un ball carrier micidiale in meno, ma anche un ottimo difensore. Contro l’Inghilterra Sebastian è stato l’avanti che ha corso di più (47,9 metri), è stato il secondo azzurro come placcaggi fatti (15), senza mancarne neanche uno. Insomma, uno dei giocatori più importanti dell’Italia e ora Quesada dovrà trovare un’alternativa a numero 8.

L’opzione più probabile è quella di spostare Lorenzo Cannone da flanker a numero 8, confermando ovviamente capitan Michele Lamaro nel suo ruolo naturale a numero 7. A questo punto sarà interessante capire chi verrà inserito a flanker, con varie opzioni interessanti per il ct argentino. La prima scelta potrebbe essere Manuel Zuliani (spostando Lamaro a 6), ma rinunciando così a un impact player che nell’ultimo anno sta facendo la differenza entrando dalla panchina.

In alternativa, tenendo Zuliani in panchina, potrebbe esserci spazio per la prima da titolare per Alessandro Izekor. Le altre due terze linee a disposizione del coach sono Ross Vincent e Riccardo Favretto, ma probabilmente uno di loro guadagnerà un posto in panchina, ma difficilmente verrà scelto da titolare.