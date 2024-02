Rugby, le Zebre ospitano l’Edimburgo, per Treviso trasferta durissima a Dublino

Nel weekend in cui si ferma il Guinness Sei Nazioni 2024 torna l’United Rugby Championship e tornano, dunque, in campo le Zebre Parma e la Benetton Treviso. Due formazioni che dopo la pausa hanno obiettivi stagionali ben diversi, ma due squadre che questo fine settimana vogliono sorprendere, nonostante le tante assenze dovute al torneo continentale.

Le Zebre Parma scendono in campo venerdì sera al Lanfranchi ospitando gli scozzesi dell’Edimburgo, club attualmente sesto in classifica. La franchigia emiliana è a caccia del secondo successo stagionale in URC, ma dovrà rinunciare a diversi giocatori, soprattutto in mischia. Fischetti, Nocera, Rizzoli, Manfredi, Canali, Zambonin, Bruno, Gesi e Pani erano tutti convocati con l’Italrugby, anche se potrebbero venir liberati per la partita di venerdì quei giocatori, da Nocera a Manfredi, passando per Canali o Bruno, non utilizzati nei primi due turni del torneo.

Per i ragazzi di Fabio Roselli non un match facile, contro una formazione in forma, ma che dovrà anch’essa fare a meno dei nazionali. Che sono molti di più rispetto ai bianconeri e, dunque, per le Zebre la chance di provare un colpaccio per dare morale al gruppo e risalire la classifica. Fischio d’inizio alle 20.35 per un match che potrebbe regalare grande equilibrio.

Big match del weekend, invece, sabato pomeriggio a Dublino, dove il Leinster ospita la Benetton Treviso. È lo scontro tra le prime due della classifica, e se per i dubliners le posizioni di vertice sono la normalità, per i veneti questa è una novità assoluta. Ma Marco Bortolami – come anche gli irlandesi – dovrà fare a meno di un folto gruppo di giocatori impegnati con la nazionale. Spagnolo, Zilocchi, Lucchesi, Nicotera, Niccolò Cannone (e Lorenzo, infortunato), Ruzza, Iachizzi (infortunato), Favretto, Izekor, Lamaro, Zuliani, Negri (infortunato), Alessandro Garbisi, Marin, Brex, Menoncello e Zanon hanno tutti fatto parte del gruppo azzurro, con i soli Marin e Zanon che potrebbero venir utilizzati sabato.

Come detto, sarà una trasferta durissima per la Benetton Treviso che deve rinunciare a molti giocatori di punta. Ma anche il Leinster ha visto ben 19 giocatori convocati da Andy Farrell per il Sei Nazioni e, dunque, sarà una sfida molto interessante perché le due formazioni che sono in vetta alla classifica dovranno schierare le seconde – se non terze – scelte in questa supersfida. Una chance per molti giocatori di mettersi in luce e per Bortolami la speranza di un colpaccio storico.