Rugby, cosa deve fare l’Italia per salire ancora nel ranking e superare l’Australia

L’Italia grazie al pareggio in Francia per 13-13 nella terza giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby, ha scavalcato le Figi per due decimi di punto nel ranking mondiale, riportandosi al decimo posto della graduatoria, piazzamento che potrà essere migliorato già al termine del prossimo turno.

La Nazionale del CT Gonzalo Quesada, infatti, ospiterà la Scozia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2024: l’Italia è a quota 76.58 nel ranking internazionale, mentre gli scozzesi sono a 84.29. Calcolato il peso relativo al fattore campo, ecco gli scenari dopo il penultimo turno della manifestazione.

Vincendo con più di 15 punti di scarto, l’Italia guadagnerebbe 2.21, portandosi a 78.79, quota che potrebbe anche portare gli azzurri ad un doppio sorpasso ai danni di Australia e Galles (in quest’ultimo caso l’eventualità è legata al risultato di Galles-Francia).

Vincendo con 15 punti o meno di scarto, l’Italia incasserebbe 1.47, salendo a 78.05, quota che permetterebbe agli azzurri di scavalcare l’Australia, attualmente nona con un margine di 0.90 sugli uomini di Quesada, che in questo caso diventerebbero noni.

Con un altro pareggio, dopo quello di Lille, l’Italia otterrebbe 0.47, che le permetterebbe di portarsi a 77.05, quota insufficiente per un sorpasso ai danni dell’Australia, ma che consentirebbe comunque agli azzurrini di allungare su Figi e Giappone.

In caso di sconfitta con 15 punti o meno di scarto, l’Italia cederebbe 0.53, subendo così il sorpasso delle Figi, che attualmente distano 0.20 dagli azzurri, e che in questo caso rientrerebbero in top ten con 0.33 di vantaggio sui ragazzi di Quesada.

In caso di sconfitta con più di 15 punti di scarto, infine, l’Italia perderebbe 0.79 punti, scendendo a 75.79, ed anche in questo caso gli azzurri tornerebbero fuori dalla top ten a causa del sorpasso delle Figi, che sfilerebbero il decimo posto ai compagni di capitan Lamaro.

RANKING RUGBY AL 26 FEBRRAIO

1 Sudafrica 94.54

2 Irlanda 92.11

3 Nuova Zelanda 89.80

4 Francia 86.39

5 Inghilterra 84.93

6 Scozia 84.29

7 Argentina 80.68

8 Galles 79.54

9 Australia 77.48

10 Italia 76.58

11 Figi 76.38

12 Giappone 74.27

13 Georgia 72.68

14 Samoa 72.23

15 Portogallo 71.62

16 Tonga 71.57

17 USA 67.94

18 Uruguay 67.39

19 Spagna 63.46

20 Romania 62.58