Rugby a 7, SVNS Vancouver 2024: successi per l’Argentina tra gli uomini e per la Nuova Zelanda tra le donne

La quarta tappa, delle otto in programma, del SVNS 2023-2024 di rugby a 7, manifestazione itinerante che sostituisce a partire da questa stagione le World Series, vede andare in archivio il fine settimana di Vancouver, in Canada, dove si registrano i successi per l’Argentina tra gli uomini e per la Nuova Zelanda tra le donne.

Nel torneo femminile la Nuova Zelanda regola in finale per 35-19 la Francia, mentre il terzo posto va al Canada padrone di casa, che piega per 19-14 l’Australia. Quinta piazza per gli USA, che superano per 29-7 le Figi, mentre è settima la Spagna, che batte il Brasile per 15-12. Nona posizione per l’Irlanda, che ha la meglio per 12-7 sul Giappone, infine l’11° posto va alla Gran Bretagna, che piega per 12-5 il Sudafrica.

Nel torneo maschile il successo va all’Argentina, che schianta in finale la Nuova Zelanda per 36-12, mentre sale sul gradino più basso del podio la Francia, che demolisce gli USA per 42-12. Quinta piazza per l’Irlanda, che piega per 24-19 le Figi, mentre la settima posizione va alla Gran Bretagna, che batte ai supplementari per 19-14 le Samoa. Il nono posto è del Sudafrica, che liquida l’Australia per 24-7, infine l’11° posto va alla Spagna, che batte il Canada padrone di casa per 17-12.

Nella classifica femminile l’Australia resta in testa, salendo a quota 72, ma alle sue spalle accorciano le distanze la Nuova Zelanda, seconda a quota 66, e la Francia, terza con 62. Quarta piazza in coabitazione per USA e Canada con 48, mentre è sesta l’Irlanda a quota 42, davanti alle Figi, settime con 40. Staccati ormai la Gran Bretagna, ottava con 26, il Brasile, nono con 20, la Spagna ed il Giappone, decimi a pari merito con 12, ed il Sudafrica, dodicesimo con 8.

Nella graduatoria maschile consolida nettamente il primato l’Argentina, al comando con 78 punti, mentre Irlanda e Fiji sono appaiate a quota 54, davanti alla Nuova Zelanda, quarta con 50. Quinta piazza per l’Australia con 47, davanti al Sudafrica, sesto con 46, poi la classifica si allunga e la settima posizione è della Francia a quota 36, davanti agli USA, ottavi con 30, alle Samoa, none con 20, alla Gran Bretagna, decima a quota 17, alla Spagna, undicesima a quota 13, ed al Canada, dodicesimo con 11.