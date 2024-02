Rally Svezia 2024, Esapekka Lappi in testa dopo la seconda giornata, Rovanpera e Tanak costretti al ritiro!

Una giornata a dir poco incredibile e piena di colpi di scena quella odierna del Rally di Svezia, seconda tappa del Mondiale WRC 2024. Tantissime situazioni impreviste rese possibile da neve e ghiaccio che hanno scombinato tutte le carte in tavola e rivoluzionato ogni previsione.

Dopo la speciale inaugurale di ieri, si presentava in testa alla classifica generale il campione del mondo in carica Kalle Rovanpera, al ritorno dopo aver saltato la tappa di Montecarlo in una stagione nella quale apparirà solo saltuariamente. Il finlandese è rimasto davanti fino alla terza speciale, poi nella quarta succede di tutto: lui e Ott Tanak sono costretti al ritiro. Entrambi sbattono nello stesso punto del percorso contro un banco di neve, riscontrano danni alle vetture e devono abbandonare la competizione.

La speciale 5 è altrettanto incredibile con Linnamae che vince la prova addirittura con una Rally2. Macchine di seconda categoria che occupano tutte le prime cinque posizioni. In testa della classifica generale si mette davanti il giapponese Takamoto Katsuta.

Il finale di giornata è però particolarmente incisivo per Esapekka Lappi che riprende il nipponico durante la sesta prova, diventa leader durante la settima speciale e chiude in testa la giornataa con appena 3″2 di vantaggio sul giapponese, 1’20” su Oliver Solberg e 1’26” su Adrien Fourmaux.