Quanto guadagna Teresa Mannino a Sanremo 2024? Il cachet della presentatrice

Teresa Mannino sarà una delle co-conduttrici del settantaquattresimo Festival di Sanremo, che ha avuto il via il 6 febbraio nuovamente sotto la direzione di Amadeus. La comica siciliana, salirà sul palco dell’Ariston, questa sera, giovedì 8 febbraio, la terza serata, per la precisione, del Festival. Dopo avere debuttato nel programma notturno Zelig Off, la cabarettista, nativa di Palermo, ha trovato il successo personale nel 2013 quando ha preso il timone di Zelig Circus con Michele Foresta, e quando ha portato a teatro il suo spettacolo Terrybilmente Divagante.

Il cachet di Teresa Mannino al Festival di Sanremo

Così come per Marco Mengoni e per Giorgia, anche per Teresa Mannino è previsto un cachet la cui cifra si aggira attorno ai 25,ooo euro. Questi compensi, ad occhio e croce (Chiara Ferragni a parte visto che ha condotto due serate raddoppiando la cifra ndr.), sono rimasti invariati per tutti i co-conduttori che si sono susseguiti nel tempo.