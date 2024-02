Orari Festival di Sanremo 2024 oggi: ordine dei cantanti, ospiti e conduttori 8 febbraio

Sarà nuovamente al femminile la co-conduzione di questa terza serata del Festival di Sanremo. Alla kermesse dei fiori arriva infatti, dopo Giorgia, la brillante siciliana Teresa Mannino.

Anche questa sera l’orario di inizio del Festival è fissato intorno alle 20.45, anticipato dalla consueta finestra di dieci minuti del PrimaFestival, condotta da Paola e Chiara.

LA GARA

Anche in questa terza serata, come ieri, a esibirsi saranno 15 cantanti, ovvero la metà di quelli in gara, mentre i 15 che hanno cantato ieri sera si ‘vestiranno’ da conduttori per presentare i colleghi sul palco.

Alla fine delle esibizioni, e dunque secondo le previsioni poco prima delle 2, verrà resa nota la classifica ma soltanto delle cinque canzoni più votate. A votare, come ieri, sarà la giuria delle radio.

OSPITI

Parterre dei roi anche questa sera riguardo al capitolo degli ospiti. Dopo John Travolta, un’altra star di Hollywood approderà all’Ariston, ma in una veste inconsueta. Russell Crowe, infatti, a Sanremo arriverà con la sua band. Dopo il festeggiamento dei 30 anni di “E poi” di Giorgia, questa sera il compleanno sarà per i 40 anni di “Terra Promessa”, con il ritorno di Eros Ramazzotti al Festival dei fiori. Ci saranno poi anche Stefano Massini e Paolo Jannacci per parlare della piaga dei morti sul lavoro. Andando all’esterno del teatro, in piazza Colombo ci saranno Paola e Chiara, mentre sulla nave al largo di Sanremo palco tutto per Bresh.