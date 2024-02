Chi sono gli ospiti stasera al Festival di Sanremo 2024: quanto guadagnano, i cachet e perché sono famosi

Nella terza serata del Festival di Sanremo di giovedì 8 febbraio, saliranno sul palco dell’Ariston due ospiti che infiammeranno il pubblico in platea: Russel Crowe, con la sua band di blues, ed Eros Ramazzotti, che festeggerà i 40 anni di Terra promessa.

I Cachet di Russel Crowe ed Eros Ramazzotti

Russel Crowe ed Eros Ramazzotti, saranno i due super ospiti che si esibiranno fuori gara al Festival di Sanremo. Russell Crowe, come annunciato dallo stesso Amadeus, partecipa gratis: l’ex “Gladiatore”, infatti, verrà a sue spese dall’Australia e si esibirà con la sua band blues, gli Indoor Garden Party. Diverso, invece, sembrerebbe il discorso per la pop star italiana, ed ex di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti: il compenso richiesto dal cantautore sarebbe di 50 mila euro, come già accaduto nel 2016.