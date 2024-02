Quanto guadagna Giorgia a Sanremo 2024? Il cachet da presentatrice della cantante

Eventi di portata internazionale come il Festival della canzone italiana, comportano costi significativi per la produzione, incluso il pagamento di cachet per conduttori, co-conduttori, ospiti e artisti in gara. Sembra, infatti, che la Rai stia investendo notevoli risorse finanziarie per garantire il successo di Sanremo. Il coinvolgimento di personalità rinomate come Amadeus, Marco Mengoni, Fiorello, Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini potrebbe contribuire a elevare l’interesse e l’audience dello spettacolo. Abbiamo già analizzato il cachet di Amadeus e di Marco Mengoni, ma quanto percepirà, invece, Giorgia? Andiamo a scoprire la cifra esatta.

Quanto guadagna a Sanremo Giorgia

Nonostante non vi sia nulla di certificato, è sempre importante considerare che le cifre non ufficiali possono essere soggette a variazioni e che le informazioni definitive potrebbero essere disponibili solo dopo l’evento. Tuttavia, stando a quanto si mormora, il cachet che spetterà a Giorgia per la sua prima esperienza da co-conduttrice, sarà la stessa che percepirà il collega Marco Mengoni, ovvero, 25 mila euro.