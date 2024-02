Chi sono gli ospiti stasera al Festival di Sanremo 2024: quanto guadagnano, i cachet e perché sono famosi

Il sipario del teatro Ariston si alza questa sera, mercoledì 7 febbraio, per la seconda delle cinque serate del 74mo Festival della canzone italiana, che si concluderà con la finalissima di sabato 10. Le serate sono trasmesse in diretta su Rai1, Radio2 e RaiPlay. Amadeus è per la quinta volta consecutiva conduttore e direttore artistico. Al suo fianco una “spalla” diversa in ognuna delle serate, così come gli ospiti che prenderanno parte a questo spettacolo. Scopriamo chi.

Gli ospiti di mercoledì 7 febbraio

In questo secondo appuntamento con il Festival di Sanremo torna sul palco Giorgia: oltre ad affiancare Amadeus, la cantante festeggerà i 30 anni di E poi. Super ospite sarà Giovanni Allevi che, dopo oltre due anni di assenza (dovuta a una malattia), torna a esibirsi dal vivo. Nella stessa serata ci sarà il ritorno all’Ariston di John Travolta. Ricordiamo che la star di Grease e de La Febbre del Sabato sera, nel 2006, inscenò un siparietto del massaggio ai piedi di Victoria Cabello.

Quanto guadagnano Giovanni Allevi e John Travolta al Festival di Sanremo

Secondo un articolo apparso sul portale Wired.it, non ci sarebbero notizie sul compenso percepito da Giovanni Allevi, mentre John Travolta potrebbe incassare la stessa cifra pattuita nell’ultima apparizione al Festival, ovvero 450 mila euro.