Chi veste Giorgia e Amadeus stasera: gli stilisti e gli abiti griffati

Come nella prima puntata, e soprattutto come negli anni precedenti, Amadeus affiderà il suo look alle sapienti mani dello stilista Gai Mattiolo. Qualche anticipazione? Pare certo che il conduttore anche quest’anno non si farà mancare gli ormai consueti smoking super-scintillanti.

La sua compagna di palco di questa sera, invece, la cantante Giorgia, vivrà il battesimo da conduttrice affidandosi a Maria Grazia Chiuri, la direttrice artistica di Dior, che l’anno scorso vestì Chiara Ferragni. Intervistata nei giorni passati Maria Grazia Chiuri ha confermato che “come sempre” Giorgia le ha chiesto di essere “comoda”, e riguardo invece all’abito che lancia messaggi come l’anno scorso fu quello della Ferragni, la direttrice artistica di Dior ha sgombrato il campo: “Il messaggio di quest’anno di Giorgia sarà lei stessa”.