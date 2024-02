Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nella classifica WTA? Best ranking già certo, e se vincesse ancora…

Jasmine Paolini si è qualificata per le semifinali del WTA 1000 di Dubai 2024, archiviando così il miglior risultato della carriera e aggiornando il suo best ranking. La 28enne toscana, dopo aver battuto nell’ordine la brasiliana Beatriz Haddad Maia, la canadese Leylah Fernandez e la greca Maria Sakkari, ha superato i quarti grazie al forfait di Elena Rybakina.

La kazaka, n.4 al mondo e vincitrice di Wimbledon nel 2022, si è ritirata stamattina ancor prima di scendere in campo a causa di un problema gastrointestinale. Paolini, 26ma dopo l’ultimo aggiornamento della classifica WTA, balza virtualmente al 21° posto (potrebbe essere poi scavalcata al massimo da due giocatrici) e bussa alle porte della top20, con la possibilità di far breccia tra le prime venti in caso di approdo in finale.

Una vittoria in semifinale proietterebbe l’azzurra addirittura in 16ma posizione nel ranking WTA (17ma se dovesse perdere eventualmente in finale con la russa Anna Kalinskaya), mentre conquistare il titolo a Dubai le consentirebbe di salire altri due gradini attestandosi al 14° posto della graduatoria mondiale con 2700 punti, dietro a Haddad Maia e davanti a Samsonova.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 26 FEBBRAIO

Ranking lunedì 19 febbraio: 1735, 26° posto.

Punti da scartare lunedì 26 febbraio: 35 (Roma 2023).

Punti da incamerare lunedì 26 febbraio: al momento 390 (semifinale Dubai 2024).

Ranking con il passaggio in semifinale: 2090 punti, 21° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 2350 punti, 16° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2700 punti, 14° posto virtuale.