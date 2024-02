ATP Rio 2024: Joao Fonseca, è nata una stella. Avanti Norrie

È nata una stella a Rio de Janeiro. Nell’ATP 500 brasiliano, Joao Fonseca si è spinto fino ai quarti di finale battendo con un doppio 6-4 Cristian Garin. Classe 2006 proprio di Rio, ha vinto il suo primo match a livello ATP proprio ieri contro Arthur Fils e oggi ha saputo ripetersi, mandando in delirio il pubblico brasiliano.

Con questo risultato Fonseca diventa il giocatore più giovane dal 2014 a raggiungere un quarto di finale a livello ATP (si trattava di Zverev ad Amburgo), il primo brasiliano più giovane, anche più del grande Guga Kuerten. Già alle Finals negli allenamenti contro Jannik Sinner aveva mostrato il suo potenziale e questa ne è la conferma.

Affronterà Mariano Navone nella prossima notte: l’argentino è in grande spolvero e ha eliminato con un netto 6-1 6-2 Yannick Hanfmann. Brasiliani che saranno tre nei quarti grazie ai successi di Thiago Monteiro per 7-5 6-3 nel derby contro Felipe Meligeni Alves che gli permette di affrontare Sebastian Baez (giustiziere 7-6 6-3 di Diaz Acosta), e di Thiago Seyboth Wild che ha battuto in tre set Jaume Munar con lo score di 6-2 4-6 6-3.

Seyboth Wild se la vedrà con la testa di serie numero 2 Cameron Norrie in un quarto molto interessante. Il campione in carica di questo torneo si è sbarazzato senza problemi con un doppio 6-1 di Barrios Vera e appare davvero in forma. L’ultimo quarto sarà infine tra Dusan Lajovic e Francisco Cerundolo. Il serbo ha vinto il derby contro Laslo Djere 6-2 7-5, mentre l’argentino ha trovato una rinascita contro Albert Ramos-Vinolas, vincendo 6-2 6-1.