Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA a Dubai? Il vero balzo vincendo un’altra partita

Jasmine Paolini prosegue la propria avventura nel WT1000 di Dubai. La tennista toscana si è imposta contro la canadese Leylah Fernandez (n.33 del mondo) in maniera brillante con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 38 minuti di partita e ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale. Se la vedrà contro la greca Maria Sakkari (testa di serie n.8).

Un incontro complicato, ma non impossibile per Jasmine che cercherà di dar seguito alla propria avventura, visto che il suo ranking potrebbe giovarne. Con il successo di oggi, la nostra portacolori si è portata alla posizione n.25 virtuale e in caso di vittoria contro la forte giocatrice ellenica potrebbe fare un salto importante, ovvero proiettarsi al 22° posto.

In un eventuale quarto di finale vi potrebbe essere una tra Elena Rybakina e Vika Azarenka, con la kazaka favorita per sbarrare la strada Paolini. In questo caso servirebbe una vera e propria impresa, che varrebbe 2090 punti e il 21° posto virtuale. Inserita nella stessa parte di tabellone di Aryna Sabalenka, dovrebbe essere la bielorussa la possibile rivale in semifinale e le considerazioni fatte su Rybakina si replicano a maggior ragione. A seguire poi la testa di serie n.1, Iga Swiatek, con tutto quello che comporterebbe un incrocio del genere.

Di seguito le proiezioni:

RANKING ATP JASMINE PAOLINI

Ranking lunedì 19 febbraio: 1735, 26° posto.

Punti da scartare lunedì 26 febbraio: 35 (qualificazioni WTA Dubai)

Ranking con il passaggio agli ottavi di finale: 1820, 25° posto.

Ranking con il passaggio ai quarti di finale: 1915, 22° posto.

Ranking con il passaggio alle semifinali: 2.090, 21° posto.

Ranking con il passaggio alla Finale: 2.350, 16° posto.

Ranking con il successo del torneo: 2700, 14° posto.