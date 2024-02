WTA Dubai, chi affronterà Jasmine Paolini al prossimo turno: il tabellone resta complesso

L’avventura continua. Jasmine Paolini vince e convince contro la canadese Leylah Fernandez, nel secondo turno del WTA1000 di Dubai. La toscana si è imposta in maniera autorevole e negli ottavi di finale si troverà al cospetto della greca Maria Sakkari (n.11 del mondo). Un incontro chiaramente complicato, in un tabellone in cui, se dovesse vincere, le insidie non mancheranno.

Nel caso in cui la nostra portacolori si dovesse qualificare ai quarti di finale, a sbarrarle la strada troverebbe una tra Elena Rybakina, Vika Azarenka e Magdalena French. Chiaramente, valutando la classifica, la polacca sarebbe la miglior opzione, mentre l’incrocio con la kazaka il peggiore. Probabile che Rybakina (n.4 del mondo) sia l’avversaria e in questo caso Paolini dovrebbe compiere un’impresa.

Proseguendo nel percorso i nomi sono sempre estremamente pesanti, in riferimento alla n.2 del ranking, Aryna Sabalenka, alla ceca Marketa Vondrousova (n.8 WTA) e alla russa Liudmila Samsonova (n.15 del mondo). La bielorussa è, visto quanto fatto agli Australian Open, la giocatrice con più credenziali. In Finale poi la serie prevede una tra Iga Swiatek (n.1 del mondo), Coco Gauff (n.3 del ranking) e Jelena Ostapenko (n.9 della classifica mondiale). Comunque vada, sarà molto dura per Jasmine.

TABELLONE JASMINE PAOLINI WTA DUBAI

Ottavi di finale – Maria Sakkari

Quarti di finale – Vika Azarenka/Elena Rybakina/Magdalena French

Semifinale – Aryna Sabalenka/Marketa Vondrousova/Liudmila Samsonova le più probabili

Finale – Iga Swiatek/Coco Gauff/Jelena Ostapenko le più probabili