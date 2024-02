Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini? Balzo pazzesco in classifica: e se vince la finale a Dubai…

Jasmine Paolini ha sconfitto Sorana Cirstea in due set e si è qualificata alla finale del torneo WTA 1000 di Dubai. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-6(6) e si è così meritata il diritto di tornare sul cemento degli Emirati Arabi Uniti per disputare l’atto conclusivo contro la vincente della sfida tra la polacca Iga Swiatek e la russa Anna Kalinskaya. Si tratta di un grande risultato dal punto di vista tecnico e agonistico per la toscana, oggi capace di avere la meglio al termine di un secondo set combattutissimo.

Jasmine Paolini, che un mesetto fa ha perso agli ottavi di finale degli Australian Open contro Kalinskaya, era reduce da un paio di sconfitte al primo turno, ma ha saputo ritrovarsi splendidamente nel corso di questa settimana. La 28enne ha infatti battuto big di un certo calibro come Haddad Maia, Fernandez, Sakkari e poi ha usufruito del ritiro di Rybakina ai quarti di finale, prima del sigillo odierno. Avere raggiunto la finale in un torneo di elevata caratura ha permesso alla nostra portacolori di scalare il ranking WTA in maniera perentoria.

Jasmine Paolini è infatti riuscita a risalire ben dieci posizioni rispetto a inizio settimana, il successo odierno le ha permesso di scalare ben sei piazze in un colpo solo (fino a stamattina era numero 22 virtuale) e attualmente è la numero 16 al mondo, con all’attivo 2.350 punti. L’azzurra è entrata nella top-20 della graduatoria internazionale per la prima volta in carriera e il sogno continua. Nel caso in cui dovesse vincere il torneo, infatti, la nostra portacolori volerebbe a quota 2.700 punti e si isserebbe al 14mo posto del ranking WTA.

RANKING WTA DI JASMINE PAOLINI

Se perde la finale del WTA 1000 di Dubai: numero 16 al mondo con 2.350 punti.

Se vince la finale del WTA 1000 di Dubai: numero 14 al mondo con 2.700 punti.