Quante posizioni guadagna Darderi nel ranking ATP? Scalata furibonda, Cobolli è nel mirino

Luciano Darderi si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Santiago del Cile, sconfiggendo l’argentino Juan Manuel Cerundolo in tre set. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa sudamericana, dove sarà ora chiamato a fronteggiare il vincente del derby tra i padroni di casa Tabilo e Barrios Vera. Il 22enne, che ha vinto l’ATP 250 di Cordoba, continua così la propria perentoria scalata nel ranking ATP.

Grazie al successo odierno, infatti, Luciano Darderi ha compiuto un balzo virtuale in avanti di ben sette posizioni e si è issato al 73mo posto della graduatoria internazionale virtuale con 787 punti all’attivo. Il giocatore italiano potrà scalare ulteriormente la classifica se riuscirà ad avanzare in questa manifestazione. In caso di accesso alle semifinali, infatti, balzerebbe a quota 837 punti e sarebbe virtualmente numero 64.

In caso di approdo all’atto conclusivo volerebbe a quota 902 punti e piomberebbe al 60mo posto virtuale, operando anche il sorpasso ai danni di Flavio Cobolli (ora numero 62 virtuale con 880 punti). Se Luciano Darderi dovesse vincere il torneo, allora avrebbe in dote 987 punti e busserebbe alle porte della top-50, visto che sarebbe virtualmente numero 51.

RANKING ATP LUCIANO DARDERI

Ranking al 26 febbraio: 80mo, 747 punti

Ranking virtuale con i quarti a Santiago: 73mo, 787 punti.

Ranking virtuale con la semifinale a Santiago: 64mo, 837 punti.

Ranking virtuale con la finale a Santiago: 60mo, 902 punti.

Ranking virtuale con la vittoria a Santiago: 51mo, 987 punti.