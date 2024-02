ATP Dubai 2024, Rublev e Bublik sfruttano i ritiri, Medvedev avanti, che rimonta di Humbert

Giornata di quarti di finale per l’ATP 500 di Dubai. Non ci sono state particolari emozioni nel torneo emiratino, con match brevi, a senso unico o addirittura con ritiri.

La prima semifinale infatti, quella tra Alexander Bublik e Andrey Rublev, si è venuta a formare perché i due hanno sfruttato i ritiri dei loro avversari odierni, ossia Jiri Lehecka e Sebastian Korda. Il ceco è sceso in campo con il braccio e la spalla fasciata e ha pagato le fatiche di ieri del match contro Karen Khachanov, nel quale ha annullato cinque match point ed è riuscito a venire a capo dell’incontro. Oggi non ha potuto nulla contro il kazako che non gli ha concesso granché, ha servito bene e ha reagito a un iniziale passaggio a vuoto nel primo set, per poi terminare sul 6-4 4-1, quando il ceco ha deciso di non proseguire. Questo traguardo regala a Bublik l’accesso alla top 20 per la prima volta in carriera.

Quarta vittoria in quattro precedenti invece per Rublev su Korda, con l’americano che si è ritirato in maniera abbastanza improvvisa sul 6-4 4-3, non appena ha subito il break nel secondo set. Un sospetto problema al polso per il figlio d’arte che soffre di questo infortunio dai quarti dello scorso anno all’Australian Open. Probabilmente un forfait precauzionale in vista del Double Sunshine.

Nessun problema invece per Daniil Medvedev che, dopo le fatiche di ieri contro Sonego, ha superato con lo score di 6-2 6-3 Alejandro Davidovich Fokina in meno di un’ora e venti minuti. Il russo ha sostanzialmente dominato e poteva vincere con punteggio ancora più ampio, considerato che nel secondo set era avanti di due break. Lo spagnolo ha ottenuto pochissimo con la seconda di servizio: appena il 31% di punti. Sarà nuovo confronto contro Ugo Humbert, che si è sbarazzato di Hubert Hurkacz per 3-6 7-6(8) 6-3 in rimonta, riuscendo a cancellare tre match point, di cui uno in risposta nel tiebreak del secondo set. Il francese ha mostrato ancora tutti i progressi effettuati negli ultimi mesi.

ATP DUBAI 2024 – RISULTATI 29 FEBBRAIO

Alexander Bublik (7) b. Jiri Lehecka 6-4 4-1 rit.

Andrey Rublev (2) b. Sebastian Korda 6-4 4-3 rit.

Daniil Medvedev (1) b. Alejandro Davidovich Fokina (8) 6-2 6-3

Ugo Humbert (5) b. Hubert Hurkacz (3) 3-6 7-6(8) 6-3