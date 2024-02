ATP Santiago, Luciano Darderi è ai quarti di finale: battuto Juan Manuel Cerundolo al terzo set

Luciano Darderi accede ai quarti di finale del torneo di Santiago del Cile. Il numero 80 al mondo si porta a casa il match contro Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 in quasi due ore e mezza, togliendosi la scimmia dalla spalla del ko di Rio de Janeiro di due settimane fa. Per lui il vincitore del derby cileno tra Alejandro Tabilo e Tomas Barrios.

L’azzurro interpreta male l’inizio del match, con il suo avversario che si mette sui teloni costringendolo a spingere. E infatti, dopo un errore e l’altro, quasi regala il break a Cerundolo dopo un dritto in rete. Ma la reazione è fortunatamente immediata, anche perché la palla del ‘fratello d’arte’ non fa particolarmente male, oltre ad essere inframezzata da tanti errori: Luciano gli strappa due volte di fila il servizio e chiude comodamente la frazione sul 6-3.

Ma Darderi sembra sempre più frettoloso negli scambi, cadendo sempre più nella trappola di Cerundolo. L’azzurro si salva nel quarto game riuscendo a recuperare da 0-40, mentre nell’ottavo è costretto ad arrendersi, innervosendosi parecchio scagliando la racchetta a terra. Non basta per avere una reazione sul campo, con l’argentino che impatta la sfida restituendo pan per focaccia all’azzurro.

La partita si trascina nel terzo set, con le opportunità che sj riducono al lumicino. Ma dopo tanto tempo in cui era Darderi a farsi prendere dalla fretta, piano piano è Cerundolo a provare a forzare la giocata. E nell’ottavo gioco compie uno, due errori che regalano il break all’azzurro, che poi chiude la questione subito dopo.

Sette ace per Darderi, concedendo solo dieci punti sulla prima (34/44), ma diciannove con la seconda, con Cerundolo che ha otto palle break; l’azzurro però riesce a salvarne sei.