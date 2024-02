“Novak Djokovic aveva la febbre contro Sinner”. Il retroscena dalla Serbia: “Per quello era debole”

Jannik Sinner ha sconfitto Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open 2024 e poi ha conquistato il primo Slam della stagione battendo Daniil Medvedev rimontando da 0-2. Il tennista italiano ha firmato un’autentica impresa sul cemento di Melbourne, regolando il numero 1 al mondo che su quel campo non perdeva da 33 incontri e che ha vinto il torneo per ben dieci volte in carriera. Il fuoriclasse serbo si è dovuto inchinare al cospetto dell’altoatesino, impostosi in quattro set e apparso in totale controllo della situazione nell’arco dell’intera partita.

Il 22enne, numero 4 del ranking ATP, è sembrato oggettivamente superiore al rivale in quella che era una delle partite più attese dell’intero torneo. Nelle ultime ore il giornalista serbo Luka Nikolic ha voluto svelare una retroscena riguardo a quella partita. In un popolare podcast serbo, infatti, è stato reso noto che il ribattezzato Nole ha dovuto fare i conti con la febbre nella notte prima della semifinale: “È stato malato per tre settimane, ma poi ha preso di nuovo un virus. Alcuni raffreddori sono peggiori di altri. Non voleva andare dal dottore per non essere scoperto dai giornalisti. Per questo ha giocato così male, era evidente che era debole“.

Novak Djokovic non si è pronunciato in merito. Va annotato che si è complimentato con Sinner dopo la partita e dopo la conquista del trofeo da parte dell’azzurro. Il serbo non giocherà tornei nel mese di febbraio e rientrerà in gara direttamente a marzo per disputare i due Masters 1000 sul cemento statunitense (Indian Wells e Miami).

Foto: Lapresse