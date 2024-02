Quando gioca l’Italia i quarti dei Mondiali di beach soccer e chi affronterà: data, orario, tv, streaming

Archiviata la fase a gironi con un brillante primo posto nel gruppo A, frutto di due vittorie nei regolamentari (con Egitto e Stati Uniti) e di un indolore sconfitta ai rigori (con gli Emirati Arabi Uniti), l’Italia si appresta ad affrontare con credenziali importanti il tabellone finale a eliminazione diretta dei Campionati Mondiali 2024 di beach soccer a Dubai.

Gli Azzurri, grazie alla leadership conclusiva nel suo raggruppamento, se la vedrà al prossimo turno con la seconda classificata del gruppo B. Nel momento in cui scriviamo si sta disputando proprio lo scontro diretto tra Tahiti e Iran, che delineerà la classifica definitiva del girone stabilendo di conseguenza l’avversaria dei Campioni d’Europa in carica ai quarti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari (italiani), il palinsesto tv e streaming della prossima partita dell’Italia, impegnata ai quarti di finale dei Mondiali di beach soccer contro Iran o Tahiti. L’incontro, previsto giovedì 22 febbraio alle ore 18.00, verrà trasmesso in diretta tv su Rai Sport; in diretta streaming su Rai Play e FIFA+; in diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GIOCA L’ITALIA I QUARTI DEI MONDIALI DI BEACH SOCCER

Giovedì 22 febbraio

Ore 18.00 Italia vs Iran/Tahiti – Diretta tv su Rai Sport

