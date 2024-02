Perché Sinner dovrebbe giocare mercoledì a Rotterdam: calendario, accordi e dove vederlo in tv

Solitamente gli organizzatori dei tornei di tennis sono soliti andare incontro alle esigenze delle principali teste di serie e forse è per questo motivo che probabilmente arriverà non domani, ma mercoledì 14 febbraio, l’esordio di Jannik Sinner, come anticipato dallo stesso tennista, nel tabellone di singolare maschile del torneo ATP 500 di Rotterdam.

Si tratta di un tabellone a 32 giocatori, quindi non ci sono bye: l’azzurro, testa di serie numero 1, affronterà il padrone di casa neerlandese Botic van de Zandschulp. Jannik Sinner, dunque, inizierà il proprio cammino contro lo stesso avversario incontrato al primo turno degli Australian Open 2024, poi vinti dal tennista italiano.

Nei Paesi Bassi, però, si giocherà indoor e van de Zandschulp, inoltre, sarà il padrone di casa, avendo il pubblico dalla sua parte. In ogni caso la diretta tv di Sinner-van de Zandschulp del torneo di Rotterdam 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP 500 ROTTERDAM 2024

Mercoledì 14 febbraio (data da confermare)

Orario e campo da definire

Jannik Sinner (Italia, 1) – Botic van de Zandschulp (Paesi Bassi) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA ATP 500 ROTTERDAM 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.