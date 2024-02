Mondiali nuoto Doha 2024: il programma di domani. Orari 13 febbraio, dove vederli in tv, italiani in gara

Iniziata l’ultima settimana dei Mondiali degli sport acquatici a Doha. Siamo ormai in dirittura d’arrivo, e domani sarà il dodicesimo giorno di competizione, tra nuoto in corsia e pallanuoto.

Terzo giorno di gare alla Aspire Dome di Doha; solo quattro le gare previste in mattinata, con l’Italia che inizia a sparare alcune delle sue migliori cartucce. Nicolò Martinenghi sarà con Simone Cerasuolo nei 50 rana, mentre Alberto Razzetti sarà impegnato nei 200 farfalla assieme a Federico Burdisso. Torna in acqua anche Gregorio Paltrinieri, assieme a Luca De Tullio negli 800 metri.

Spazio anche per l’Italia nella pallanuoto: dopo il successo di domenica contro gli Stati Uniti che è valso il pass olimpico, la squadra di Sandro Campagna affronta la Grecia per un posto in semifinale. Debutto anche per i tuffi grandi altezze, con Elisa Cosetti fra le donne e Davide Baraldi e Andrea Barnabà tra gli uomini.

La dodicesima giornata dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar) sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e quarti di finale pallanuoto) e da Rai2 (sessione pomeridiana nuoto) ; in streaming su RaiPlay e RaiPlay 3 (tuffi grandi altezze). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale per tutto il programma di domani.

MONDIALI NUOTO 2024, IL PROGRAMMA DI DOMANI

7.00 Pallanuoto – Sud Africa-Kazakistan (15°-16° posto)

7.32 Nuoto – batterie 50 rana uomini (Nicolò Martinenghi, Simone Cerasuolo)

7.45 Nuoto – batterie 200 stile libero donne (Giulia D’Innocenzo)

8.04 Nuoto – batterie 200 farfalla uomini (Alberto Razzetti, Federico Burdisso)

8.22 Nuoto – batterie 800 stile libero uomini (Luca De Tullio, Gregorio Paltrinieri)

8.30 Pallanuoto uomini – Brasile-Giappone (13°-14° posto)

9.00 Tuffi grandi altezze – preliminari 20 metri donne (Elisa Cosetti)

10.00 Pallanuoto uomini – Cina-Romania (piazzamento 9°-12° posto)

11.30 Pallanuoto uomini – Australia-Stati Uniti (piazzamento 9°-12° posto)

12.00 Tuffi grandi altezze – preliminari 27 metri uomini (Davide Baraldi, Andrea Barnabà)

14.00 Pallanuoto uomini – Spagna-Montenegro (quarti di finale)

15.30 Pallanuoto uomini – Grecia-Italia (quarti di finale)

17.00 Pallanuoto uomini – Serbia-Croazia (quarti di finale)

17.02 Nuoto – finale 200 stile libero uomini

17.10 Nuoto – finale 1500 stile libero donne (Simona Quadarella)

17.34 Nuoto – semifinali 50 rana uomini

17.51 Nuoto – finale 100 dorso donne (ev. Francesca Pasquino)

17.59 Nuoto – finale 100 dorso uomini (ev. Michele Lamberti)

18.13 Nuoto – semifinali 200 stile libero donne

18.33 Nuoto – semifinali 200 farfalla uomini

18.30 Pallanuoto uomini – Ungheria-Francia (quarti di finale)

PROGRAMMA NUOTO MONDIALI DOHA 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (sessione mattutina nuoto e pallanuoto); Rai 2 (sessione pomeridiana nuoto)

Diretta streaming: RaiPlay, RaiPlay 3 (tuffi grandi altezze)

Diretta testuale: OA Sport