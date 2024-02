Perché Medvedev è a più di 700 punti da Sinner: il ranking del russo a Dubai

Si preannuncia un periodo estremamente delicato per Daniil Medvedev, chiamato a difendere delle cambiali molto pesanti per la sua classifica nelle prossime settimane. Da qui al 1° aprile il russo vedrà evaporare infatti la bellezza di 2100 punti, che aveva ottenuto un anno fa grazie ad un filotto strepitoso tra Dubai (vittoria), Indian Wells (finale) e Miami (vittoria).

Concentrandoci per il momento solamente sulla settimana corrente, Medvedev proverà a bissare il titolo nell’ATP 500 di Dubai per confermare i 500 punti della scorsa stagione e restare a quota 8015 punti nel ranking mondiale, sempre in quarta posizione a -255 dal terzo posto occupato da Jannik Sinner e a -1660 dalla prima piazza di Novak Djokovic.

Se il 28enne nativo di Mosca dovesse però uscire clamorosamente di scena al primo turno della manifestazione emiratina, allora sprofonderebbe a oltre 700 punti di distacco da Sinner con all’attivo 7515 punti. In base al percorso di Medvedev a Dubai muterà dunque il divario tra i due, anche se per il russo sarà molto difficile operare a breve un controsorpasso sull’azzurro considerando le scadenze del Sunshine Double.

RANKING ATP DANIIL MEDVEDEV 4 MARZO

Ranking lunedì 26 febbraio: 8015 punti, 3° posto.

Punti da scartare lunedì 4 marzo: 500 (Dubai 2023).

Ranking in caso di eliminazione al primo turno: 7515 punti, 3° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 7565 punti, 3° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 7615 punti, 3° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 7715 punti, 3° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 7845 punti, 3° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 815 punti, 3° posto.