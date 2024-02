Italia-Brasile oggi in tv, Mondiali beach soccer 2024: orario, dove vedere la finale, programma, streaming

Oggi domenica 25 febbraio (ore 16.30) si gioca Italia-Brasile, finale dei Mondiali 2024 di beach soccer. Sulla sabbia di Dubai (Emirati Arabi Uniti) gli azzurri affronteranno i maestri sudamericani, provando a coronare il sogno di salire sul gradino più alto del podio per la prima volta nella storia. I Campioni d’Europa, reduci dalle vittorie in rimonta da 0-2 contro Tahiti e Bielorussia (ai calci di rigore), incroceranno i verdeoro, che hanno battuto l’Iran all’ultimo minuto e che nella fase a gironi avevano sudato con Oman, Portogallo e Messico.

L’Italia giocherà l’atto conclusivo dei Mondiali per la terza volta, dopo aver perso contro il Brasile nel 2008 a Marsiglia (Francia) e contro il Portogallo nel 2019 a Luque (Paraguay). Il Brasile andrà a caccia addirittura del suo quinto sigillo nel torneo organizzato dalla FIFA dopo quelli del 2006, 2007, 2008, 2009, 2017. Ricordiamo che tutti gli azzurri sono dilettanti che militano tra Eccellenza e Promozione nel calcio a 11: affrontare i maestri in un match che mette in palio il titolo è già un sogno, ora bisogna spingersi oltre.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, finale dei Mondiali 2024 di beach soccer. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su Rai Play e su Fifa+, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE, FINALE MONDIALI BEACH SOCCER

Domenica 25 febbraio

Ore 16.30 Finale Mondiali 2024 beach soccer: Italia vs Brasile – Diretta streaming su Rai Play 2

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play 2, gratis; Fifa+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.