Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2024: i convocati dell’Italia. Joos e Zich guidano la spedizione

Ci avviciniamo alla parte più importante della stagione 2023-2024 di pattinaggio artistico. Dal 26 febbraio al 3 marzo si svolgeranno infatti i Campionati Mondiali Junior di pattinaggio artistico, rassegna quest’anno a Taipei City. Attraverso l’elenco diffuso questa mattina dalla piattaforma ufficiale dell’ISU è possibile desumere i convocati della squadra azzurra.

Saranno cinque gli atleti che partiranno alla volta dell’oriente. I fari saranno puntati su Sarina Joos, la quale affronterà la prima competizione intercontinentale con il team italiano, mentre in campo maschile scenderanno sul ghiaccio Raffaele Francesco Zich e Mattia Nalbone.

Per le coppie occasione per Irina Napoletano-Edoardo Comi. In rampo di lancio infine Naomi Tali-Noah Lafornnara nella danza.

Di seguito il riepilogo dei convocati.

MONDIALI JUNIOR PATTINAGGIO ARTISTICO: I CONVOCATI DELL’ITALIA

Individuale maschile

Raffaele Francesco Zich

Matteo Nalbone

Individuale femminile

Sarina Joos

Coppie d’artistico

Irina Napolitano-Edoardo Comi

Danza sul ghiaccio

Noemi Tali-Noah Lafornara