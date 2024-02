Biathlon, sabato Johannes Bø può ‘fare scopa di record’ nella sprint. Spazzerà il tavolo, oppure perderà l’opportunità?

Sabato 10 febbraio, Johannes Bø si presenterà al via della sprint dei Mondiali di Nove Mesto na Morave con l’opportunità di scrivere la storia in tre modi diversi in un colpo solo. Il triplice capolavoro verrebbe completato vincendo la gara iridata che scatterà alle ore 17.05.

In primo luogo c’è sempre in ballo il primato assoluto di successi nel format in questione. Un record che – al termine del 2022-23 – sembrava scontato, ma ancora latita a concretizzarsi. Il norvegese ha primeggiato 36 volte nelle competizioni su due poligoni, tante quante quelle in cui si è imposto il connazionale Ole Einar Bjørndalen. Tuttavia, per una ragione o per l’altra, il sorpasso non si è ancora compiuto.

A proposito di Bjørndalen, il fresco cinquantenne originario di Simostranda si è laureato Campione del Mondo della sprint 4 volte (2003, 2005, 2007, 2009). Il trentenne di Stryn si è issato a quota 3 giustappunto nel 2023, facendo seguito alle affermazioni del 2015 e 2019. Aggiungere un’altra tacca alla propria carabina significherebbe appaiare l’illustre conterraneo nel ruolo di uomo più vincente nel contesto iridato.

C’è però altra carne sul fuoco. Bjørndalen ha inanellato i suoi titoli in un arco temporale di 6 anni. Se Bø fosse in grado di trionfare anche sabato, lo farebbe coprendo un periodo di 9 anni. Si tratterebbe di una dinamica senza precedenti, non solo relativa al settore maschile. Lo span cronologico massimo è oggi rappresentato dagli 8 anni trascorsi fra gli ori conquistati dalla tedesca Kati Wilhelm (2001 e 2009).

Insomma, sul tavolo c’è l’opportunità di fare “scopa” di record. La prima domanda è se il destino fornirà a Johannes la carta giusta per spazzolare il table de jeu. La seconda questione è se questa carta verrà calata, oppure se per qualche motivo scivolerà dalle mani dello scandinavo, andando perduta. A breve la risposta a entrambi gli interrogativi.