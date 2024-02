Pattinaggio di figura: Gilles-Poirier trionfano ai Four Continentes 2024

Si chiudono con il trionfo di Piper Gilles-Paul Poirier i Four Continents 2024 di pattinaggio di figura, rassegna andata in scena quest’anno in Cina, precisamente a Shanghai. La coppia di danza canadese, già abbondantemente in testa dopo la rhythm dance, si è imposta con margine anche nel segmento più lungo trovando il primo successo della competizione all’ottavo tentativo.

Solida la free dance dei nordamericani, abili a ottenere il punteggio più alto sia nel tecnico che nelle components raggiungendo il totale di 214.36, praticamente speculare a quello raccolto agli Europei da Guignard-Fabbri, fattore che lascia intendere una lotta fino all’ultimo centesimo in vista dei Mondiali.

A piazzarsi al posto d’onore sono stati invece Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Soerensen, bravi a conquistare il nuovo season best di 207.54, rifilando tredici punti ai consistenti Christina Carreira-Anthony Ponomarenko, terzi con 194.14.

L’ultimo appuntamento stagionale con il pattinaggio di figura saranno i Campionati Mondiali, in programma a Montréal dal 18 al 24 marzo.