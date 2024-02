Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise e Conti-Macii alla Challenge Cup! Test importante per gli azzurri

A più di un mese dai Campionati Europei tornano sul ghiaccio Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e Sara Conti-Niccolò Macii. Le due coppie d’artistico prenderanno infatti parte alla Challenge Cup 2024 di Tilburg (Olanda), competizione minore di pattinaggio artistico che servirà da vero e proprio test prima dei Campionati Mondiali, pianificati a Montrèal per la fine di marzo.

Sarà un banco di prova molto importante sia per i Campioni Europei in carica che per il team che si è piazzato al secondo posto alle Finali Grand Prix. I nostri ragazzi infatti avranno la possibilità di confrontarsi con un binomio che, al momento, sta cercando di trovare i giri giusti: stiamo parlando dei detentori del titolo iridato Riku Miura-Ryuichi Kihara, reduci dal secondo posto ai Four Continents, risultato conquistato al rientro da un lungo infortunio.

Nel singolo femminile sarà della partita inoltre la talentuosa Anna Pezzetta, pronta a misurarsi con diverse rivali di prestigio. L’allieva di Alisa Mikonsaari ed Angelina Turenko se la vedrà nello specifico con la Campionessa Mondiale nonché bronzo olimpico Kaori Sakamoto, con Nina Pinzarrone (bronzo agli Europei 2024) e con la polacca Ekaterina Kurakova.

Completano la rosa degli azzurri anche gli atleti della categoria Junior: nella danza scenderanno in pista Vittoria Petracchi-Daniel Basile e Beatrice Ventura-Stefano Frasca, mentre in campo maschile i fari saranno puntati su Nikolay De Tria