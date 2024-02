Biathlon, startlist mass start maschile Mondiali 2024: orario, programma, tv, streaming, italiani in gara

Domenica 18 febbraio termineranno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, i Mondiali 2024 di biathlon: l’ultima gara della rassegna iridata sarà la 15 km mass start maschile delle ore 16.30, che vedrà al via i 30 atleti qualificati.

L’Italia sarà rappresentata da due azzurri: Tommaso Giacomel, facente parte dei primi 15 della classifica generale di Coppa del Mondo, avrà il pettorale 9, mentre Lukas Hofer, qualificato grazie ai punti accumulati nelle tre prove individuali dei Mondiali, partirà col numero 19.

Guarda i Mondiali di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La diretta tv della 15 km mass start maschile sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now ed Eurovision Sport, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON NOVE MESTO

Domenica 18 febbraio 2024

Ore 16.30: 15 km mass start maschile Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca)

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now, Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MONDIALI BIATHLON

1 LAEGREID Sturla Holm NOR

2 BOE Johannes Thingnes NOR

3 BOE Tarjei NOR

4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

5 DOLL Benedikt GER

6 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

*** STROEMSHEIM Endre NOR 5 75

7 PONSILUOMA Martin SWE

8 KUEHN Johannes GER

9 GIACOMEL Tommaso ITA

10 NAWRATH Philipp GER

11 STRELOW Justus GER

12 SAMUELSSON Sebastian SWE

13 STALDER Sebastian SUI

14 JACQUELIN Emilien FRA

15 PERROT Eric FRA

16 FILLON MAILLET Quentin FRA

17 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

18 WRIGHT Campbell USA

19 HOFER Lukas ITA

20 HARTWEG Niklas SUI

21 FAK Jakov SLO

22 KRCMAR Michal CZE

23 MIKYSKA Tomas CZE

24 CLAUDE Fabien FRA

*** HORN Philipp GER

25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

26 RUNNALLS Adam CAN

27 DOHERTY Sean USA

28 LAPSHIN Timofei KOR

29 DUDCHENKO Anton UKR

30 KOMATZ David AUT

Riserve

EDER Simon AUT

*** REES Roman GER

SIIMER Kristo EST

STROLIA Vytautas LTU

NELIN Jesper SWE