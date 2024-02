Pattinaggio artistico a rotelle: la seconda tappa dell’Artistic International Series sarà a Trieste

Diventa sempre più ricco il calendario della stagione 2024 di pattinaggio artistico a rotelle. Dopo aver annunciato la prima tappa di Brasilia la World Skate ha ufficializzato anche la seconda sede dell’Artistic International Series, evento che si svolgerà nuovamente in Italia, nella cornice di Opicina in Trieste.

L’appuntamento della rassegna itinerante si disputerà nel mitico Pala Pilkec dal 17 al 26 maggio. Esattamente come la gara sudamericana, anche in questo caso è prevista da programma la partecipazione di praticamente tutte le categorie effettive, da quelle giovanili alle Senior, per le discipline del libero, coppie d’artistico, coppie di danza e Solo Dance.

Quella di Trieste sarà la prima competizione di peso dell’intera annata sportiva. Proprio in terra friulana i principali componenti della Nazionale italiana potranno presentare i propri programmi al cospetto della giuria internazionali in quello che sarà un importante test pre-mondiale.

Ricordiamo che quest’anno i Campionati Mondiali saranno allestiti all’interno dei World Skate Games. Le prove di pattinaggio artistico si svolgeranno a Rimini dall’8 al 21 settembre.