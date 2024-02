Nuoto, Martinenghi dubbioso: “Buona tattica, sensazioni contrastanti”

Buona la prima per Nicolò Martinenghi ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (in Qatar). Il campione iridato 2022 ha superato in scioltezza lo scoglio delle batterie, firmando il secondo miglior tempo assoluto della mattinata in 59″27 e qualificandosi senza problemi per le semifinali in programma nella sessione serale odierna.

“Stamattina ho avuto sensazioni un po’ strane. Ottima gara dal punto di vista tattico, un po’ meno a livello fisico nel senso che pensavo di sentirmi in maniera diversa. Comunque sono molto contento. È arrivato il personale stagionale, ma questo sapevo di farlo già in batteria. Di fianco a me Corbeau è passato molto più forte di me ma sono riuscito a fare un ritorno un po’ più nelle mie corde, come ero abituato a fare un anno e mezzo fa“, dichiara il ranista azzurro ai microfoni della Rai.

Sull’impressione destata dai suoi avversari: “Non sono molto bravo ad esaminare le gare altrui sinceramente. Quando penso che uno si trattenga molto a volte non succede e quando penso che uno spinga invece a volte si trattiene. Negli anni ho imparato a pensare solo a me stesso. Sono contento per Ludovico Viberti, subito in semifinale al debutto in un Mondiale. Oggi sarà una bella gara, manca solo il cinese ma per il resto è un Mondiale come tutti gli altri. Sarà divertente“.