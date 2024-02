Paolini-Kalinskaya, i precedenti: la finale di Dubai è la rivincita degli Australian Open

Jasmine Paolini ha sconfitto Sorana Cirstea in due set e si è qualificata alla finale del torneo WTA 1000 di Dubai. L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-6(6) e si è così meritata il diritto di tornare sul cemento degli Emirati Arabi Uniti per disputare l’atto conclusivo contro la russa Anna Kalinskaya. Si tratta di un grande risultato dal punto di vista tecnico e agonistico per la toscana, oggi capace di avere la meglio al termine di un secondo set combattutissimo. L’appuntamento è per sabato 24 febbraio alle ore 16.00, la nostra portacolori insegue la vittoria che le regalerebbe il 14mo posto nel ranking WTA (sarà 17mo in caso di sconfitta).

I precedenti tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya sono in perfetta parità (1-1). L’azzurra, attuale numero 26 del ranking WTA (ma lunedì sarà o numero 14 o numero 17), ha vinto il primo confronto con la russa, attuale numero 40 al mondo. Bisogna risalire agli ottavi di finale del torneo di Portoroz nel 2021, quando la toscana si impose con il punteggio schiacciante di 6-3, 6-2. La russa ha però avuto modo di riscattarsi in un contesto decisamente più prestigioso: un mese fa, agli ottavi di finale degli Australian Open, Kalinskaya ha vinto per 6-4, 6-2 e poi perse ai quarti di finale contro la cinese Zheng Qinwen.