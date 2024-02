Jasmine Paolini è la quinta italiana in finale in un 1000: i precedenti

Jasmine Paolini sta vivendo una settimana da sogno negli Emirati Arabi Uniti, con la possibilità di giocare domani la Finale del WTA 1000 di Dubai 2024. Il successo odierno in semifinale sulla rumena Sorana Cirstea per 6-2 7-6 ha regalato all’azzurra il miglior risultato della carriera, oltre alla certezza di entrare tra le prime 20 al mondo con il suo nuovo best ranking.

La 28enne toscana, mai così avanti in un torneo così prestigioso, se la vedrà nell’atto conclusivo con la sorprendente qualificata russa Anna Kalinskaya in un remake dell’ottavo di finale degli ultimi Australian Open (perso dalla nostra portacolori in due set). Paolini diventa così la quinta tennista italiana di sempre a disputare la finale in un torneo di massima categoria del circuito WTA (quindi al di sotto degli Slam e delle Finals).

In passato erano riuscite nell’impresa solamente Francesca Schiavone al Tier I di Mosca nel 2005 (finale persa contro la francese Mary Pierce), Flavia Pennetta al Premier Mandatory di Indian Wells (vincente contro la polacca Agnieszka Radwanska) e Sara Errani agli Internazionali d’Italia (sconfitta in finale da Serena Williams anche a causa di un infortunio) nel 2014, oltre a Camila Giorgi nel WTA 1000 di Montreal (successo nell’atto conclusivo sulla ceca Karolina Pliskova).