Paltrinieri dispiaciuto: “Stavo bene. Nel finale contatti non troppo giusti, ma é lo sport”

Gregorio Paltrinieri si è classificato quinto nella convulsa volata finale che ha deciso la 5 km maschile dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, andata in scena a Doha, in Qatar, nella quale il lucano Domenico Acerenza ha centrato la medaglia di bronzo. Paltrinieri ha parlato a caldo ai microfoni di Rai Sport, non riuscendo a nascondere la propria delusione per il risultato odierno.

L’analisi della gara: “Volevo solo stare lì davanti e cercare di nuotare bene, poi dopo si risolve tutto in piccoli momenti, che decidono l’andamento della gara. In fondo mi sono trovato, appunto, in mezzo a tanta gente: quando è così è difficile poi nuotare e mantenere il ritmo che avevi. E’ andata male, perché stavo bene, perché secondo me potevo fare anche un po’ meglio, però fa parte dello sport e quindi va bene così“.

Un commento sulla medaglia di bronzo del lucano Domenico Acerenza: “Mimmo è stato bravo, non ho visto bene, non ho capito chi mi avesse superato, però ne vedevo tanti intorno a me e poi negli ultimi 100 metri è stata veramente una mazzata. Sono contento per Mimmo, se lo merita: già nella 10 aveva fatto molto bene, qui ancora meglio“.

Sulla staffetta mista 4×1500 in programma domani, dove l’Italia ha vinto l’oro iridato nella scorsa edizione: “Siamo i campioni in carica, quindi siamo molto forti. Ci sono alcune Nazioni che stanno facendo bene, come la Francia e l’Australia, quindi dovremo stare attenti“.