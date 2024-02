Acerenza bronzo senza rimpianti: “Ci ho provato, sul finale ero proprio morto”

Il lucano Domenico Acerenza conquista la medaglia di bronzo nella 5 km maschile dei Mondiali 2024 di nuoto di fondo, in corso a Doha, in Qatar: l’azzurro al termine di uno sprint convulso si classifica terzo ed affida le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport.

Le impressioni sul concitato finale: “Alla fine ho detto ‘Adesso vado a tutta, provo a staccarli’. Ho provato tutto, alla fine mi sono sentito a tirare giù ma ero anche morto, quindi alla fine ho dato tutto, però son contento di aver preso il bronzo. E’ il podio che mi mancava nella 10 km, quindi sono felice di questa medaglia di bronzo“.

Il confronto con la 10 km: “Sono molto più felice per aver ottenuto la qualifica olimpica nella 10 km, sicuramente, perché era l’obiettivo. Come ho detto dopo la 10 km, queste sono gare in ci divertiamo, facciamo esperienza. E’ stata una gara con tante nuove sensazioni, che forse prima non avevo mai provato“.

Il lucano scherza sul ritmo della gara odierna: “Sono due gare distinte e separate: oggi siamo partiti a bomba e mi sono detto ‘Forse ho sbagliato a capire, è solo un giro!’. Stavamo andando veramente forte, però me l’aspettavo, l’avevo detto, quindi era prevedibile“.