Nuoto artistico, Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero approdano alla Finale del duo libero a Doha

“Fredde e in controllo“. E’ questo il motto di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero prima di ogni routine. Hanno ragione da vendere perché affrontare le “forche caudine” del nuovo sistema di punteggio del nuoto artistico richiede una forza nervosa notevole. Missione compiuta per le azzurre perché la qualificazione alla Finale mondiale del duo libero è stata centrata e domani alle 12.00 italiane si vorrà massimizzare il tutto.

Le due nostre portacolori hanno rispettato il grado di difficoltà di 42.6000 dell’esercizio, il cui tema era “Angels and Demons”, ottenendo 84.6500 nell’impressione artistica e 146.4668 nell’esecuzione. In una disciplina in cui si va verso una ricerca spasmodica dei coefficienti di difficoltà e non dell’aspetto coreografico, le italiane sperano di fare meglio dell’ottavo score odierno di 231.1168.

Nei preliminari dell’Aspire Dome di Doha (Qatar), la coppia cinese formata da Wang Liuyi e da Wang Qianyi ha dato seguito a quanto già visto e sentito nel corso di questa rassegna iridata. Le due asiatiche hanno effettuato in maniera eccezionale la loro routine da 41.8500, totalizzando 250.8438 e precedendo la coppia olandese formata da Bregje e Noortje de Brower (244.2439) e le britanniche Kate Shortman/Isabelle Thorpe (237.1042).

Nell’atto conclusivo ci saranno anche Spagna, Canada, Grecia, Ucraina, Israele, Corea del Sud, Aruba e Colombia. Per l’Italia sarà fondamentale ottenere un piazzamento nella top-5 nella ricorsa alla qualificazione a Cinque Cerchi.