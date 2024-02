Paltrinieri deluso: “4 gare ravvicinate sono diventate difficili per me. Non posso permettermi di addormentarmi”

Epilogo beffardo e clamorosa eliminazione in batteria per Gregorio Paltrinieri nei 1500 metri stile libero ai Campionati Mondiali 2024 di nuoto, in corso di svolgimento all’Aspire Dome di Doha (Qatar). Il fenomeno carpigiano, reduce dall’ottimo bronzo negli 800, ha mancato la qualificazione in finale per una manciata di centesimi, stampando il nono tempo complessivo in 14’55″19 e facendosi sorprendere proprio nell’ultima vasca dallo sprint del giovanissimo turco Kuzey Tuncelli.

“Ho provato a partire bene ma in mezzo mi sono un po’ addormentato. Sono rimasto fuori di pochissimo e mi dispiace. Avevo visto che erano andati forte nell’altra batteria, quindi sapevo sarebbe stata dura se non avessi fatto una gara top. Non mi sono sentito bene. Probabilmente un po’ di cose sbagliate in mezzo alla gara. Mi dispiace perché avere una possibilità in finale è sempre una possibilità“, il primo commento a caldo di Greg ai microfoni di Rai Sport.

“Imparo che devo fare le batterie meglio. Devo sentirmi meglio, non solo cercare di superare il turno ma provare a trovare buone sensazioni. Negli anni passati nuotavo le batterie più forti, quindi avevo meno problemi ad entrare. Adesso, facendo le batterie così e rischiando sempre, scherzi col fuoco. Non lo faccio apposta, però magari fare 4 gare forti ravvicinate diventa un po’ difficile per me. Stamattina non mi sentivo particolarmente brillante, ma devo migliorare questo aspetto che sarà importante per Parigi“, prosegue il nuotatore emiliano.

Sul bilancio complessivo della sua rassegna iridata, tra mare e vasca: “Ho trovato buone risposte nelle cose che facevo. Nel fondo mi ero sentito abbastanza bene, pur non avendo fatto la 10. Ho sbagliato la 5 e da lì posso trarre qualcosa. In piscina la finale degli 800 mi è piaciuta, ma devo sapere che va tirato tutto. Devo mettermi con quella mentalità lì anche in batteria. Sono molto arrabbiato, perché penso a cosa potevo fare meglio in questa batteria. Le prossime gare in piscina? Non so se farò gli Assoluti. Ci saranno un paio di gare in mare, verso marzo e maggio. Quelle lì le farò. Tra le corsie vedremo, non lo so ancora“.