Nuoto, Luca De Tullio: “La gara non è proprio andata come pensavo”

La penultima mattinata dei Mondiali di nuoto si chiude in maniera brusca per l’Italia, che deve fare i conti con l’eliminazione di Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio nelle batterie dei 1500 stile libero. Bruciante l’esclusione del carpigiano, che rimane fuori per soli ventuno centesimi, mentre il giovane pugliese non entra mai in gara.

Partenza lenta la sua, forse troppo timida, guardando da lontano Paltrinieri, Daniel Wiffen ed il turco Kuzey Tuncelli andarsene per monopolizzare le prime tre posizioni. L’obiettivo era forse quello di andare di rincorsa, recuperando nella seconda parte, e ci riesce pure parzialmente, ma non è abbastanza: il suo 15’00”22 gli vale soltanto la quinta piazza, la tredicesima assoluta, lontano oltre cinque secondi dalla qualificazione.

“Questa gara non è proprio andata – afferma De Tullio ai microfoni Rai – pensavo di fare qualcosa di meno. Non il mio miglior tempo, di 14’54”, ma non mi aspettavo di andare così piano. Non so cosa sia successo, non ero nella mia forma migliore: vediamo quello che dovremo fare“. Un commento laconico, quasi incredulo per un ragazzo di vent’anni che cercherà ora il riscatto in vista dei Giochi Olimpici di Parigi.